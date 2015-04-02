РА "Target Insight" – современное динамично развивающееся рекламное TTL-агентство.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ:
Мы практикуем принципиально новый подход к сегментированию рекламных каналов и выбираем после анализа бизнеса нашего клиента такую комбинацию, которая обеспечивает максимальный отклик аудитории при минимальных затратах.
Этот инновационный подход объединяет различные виды прямых и косвенных рекламных каналов, позволяет подбирать максимально эффективное сочетание в конкретной нише рынка, для конкретного бизнеса.
Максимально эффективное распределение рекламного бюджета.
Возможность наиболее правильного выделения целевой аудитории, которая заинтересована в товарах или услугах вашей компании.
Достижение максимальных показателей конверсии при минимальных затратах.
Почему именно Target Insight?
Потому что мы всегда подходим индивидуально к работе с каждым клиентом. Если речь идет о TTL, то по-другому просто невозможно. Окончательная цель нашего сотрудничества – не просто дать рекламу. Мы должны обеспечить эффект, который можно увидеть и измерить.
Target Insight в цифрах и фактах:
1. МЫ – СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ TTL-АГЕНТСТВО.
Наши специалисты постоянно в курсе всех инноваций и трендов в сфере рекламы и маркетинга.
2. МОЛОДОЙ И АМБИЦИОЗНЫЙ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОПЫТНЫЙ И ГРАМОТНЫЙ ПЕРСОНАЛ.
Средний возраст наших сотрудников – 29 лет. В коллектив могут войти только люди, которые работали в нашей сфере более 4 лет.
3. СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПОДРЯДЧИКОВ.
Они находятся во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. Мы всегда рядом с вашим бизнесом.