Дмитрий Ермаков Target_dmitriyTarget_dmitriy
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Таргетолок
Надоели таргетолги, которые сливают бюджет?
Я не просто настрою рекламу, а сделаю ваш продукт востребованным и повышу спрос на него
Чтобы реклама была для вас в удовольствие и принесла результаты:
- сделаю аудит проекта и продумаю путь клиента в рекламе
- проведу аудит вашего аккаунта и помогу подготовить его к рекламе
- определим с вами нужные аудитории и создам смыслы под каждую из них
- продумаю текст и дизайн для рекламных баннеров, которые зацепят ваших потенциальных клиентов
- покажу ваш продукт людям, которые уже интересовались им
- выведу рекламу на платёжеспособную аудиторию
- покажу рекламу клиентам ваших конкурентов
- буду предоставлять ежедневную отчетность о проделанной работе
- не хотите разбираться во всем самостоятельно и тратить на это все свое время
- сливаете свой рекламный бюджет
- ежемесячно задумываетесь, от куда брать клиентов
- работаю в вашем рекламном кабинете, ежедневно буду отчитываться о проделанной работе, о количестве заявок и их стоимости в удобном для вас формате
- рекламный бюджет будет использован на целевые заявки, которые в свою очередь будет приносить вам прибыль
- буду показывать рекламу только тем людям, которым интересен ваш продукт
- все это исключит лишнюю трату бюджета и обеспечит вас ежемесячным притоком клиентов без проблем и головной боли
Телефон: +7(962)973-49-73
Telegram: dmitriywst
mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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- Скрины из РК Фейсуб о проделанной работе39 просмотров