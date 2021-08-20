Target_dmitriy

Дмитрий Ермаков Target_dmitriy

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Таргетолок

Надоели таргетолги, которые сливают бюджет?

Я не просто настрою рекламу, а сделаю ваш продукт востребованным и повышу спрос на него

Чтобы реклама была для вас в удовольствие и принесла результаты:

  • сделаю аудит проекта и продумаю путь клиента в рекламе
  • проведу аудит вашего аккаунта и помогу подготовить его к рекламе 
  • определим с вами нужные аудитории и создам смыслы под каждую из них
  • продумаю текст и дизайн для рекламных баннеров, которые зацепят ваших потенциальных клиентов 
  • покажу ваш продукт людям, которые уже интересовались им
  • выведу рекламу на платёжеспособную аудиторию
  • покажу рекламу клиентам ваших конкурентов
  • буду предоставлять ежедневную отчетность о проделанной работе
Понимаю, что для вас важно и избавлю вас от лишних проблем и головной боли:

  • не хотите разбираться во всем самостоятельно и тратить на это все свое время
  • сливаете свой рекламный бюджет
  • ежемесячно задумываетесь, от куда брать клиентов
  • работаю в вашем рекламном кабинете, ежедневно буду отчитываться о проделанной работе, о количестве заявок и их стоимости в удобном для вас формате
  • рекламный бюджет будет использован на целевые заявки, которые в свою очередь будет приносить вам прибыль
  • буду показывать рекламу только тем людям, которым интересен ваш продукт
  • все это исключит лишнюю трату бюджета и обеспечит вас ежемесячным притоком клиентов без проблем и головной боли
Контакты для связи:

Телефон: +7(962)973-49-73

Telegram: dmitriywst

mail: [email protected]

Портфолио