Таргетолок

Надоели таргетолги, которые сливают бюджет?

Я не просто настрою рекламу, а сделаю ваш продукт востребованным и повышу спрос на него

Чтобы реклама была для вас в удовольствие и принесла результаты:

сделаю аудит проекта и продумаю путь клиента в рекламе

и продумаю путь клиента в рекламе проведу аудит вашего аккаунта и помогу подготовить его к рекламе

вашего и помогу подготовить его к определим с вами нужные аудитории и создам смыслы под каждую из них

и создам под каждую из них продумаю текст и дизайн для рекламных баннеров, которые зацепят ваших потенциальных клиентов

и для рекламных баннеров, которые зацепят ваших покажу ваш продукт людям, которые уже интересовались им

людям, которые уже им выведу рекламу на платёжеспособную аудиторию

покажу рекламу клиентам ваших конкурентов

ваших буду предоставлять ежедневную отчетность о проделанной работе

Понимаю,для васвас

не хотите разбираться во всем самостоятельно и тратить на это все свое время

на это сливаете свой рекламный бюджет

свой рекламный ежемесячно задумываетесь, от куда брать клиентов

работаю в вашем рекламном кабинете, ежедневно буду отчитываться о проделанной работе, о количестве заявок и их стоимости в удобном для вас формате

о проделанной работе, о и их стоимости в удобном для вас формате рекламный бюджет будет использован на целевые заявки, которые в свою очередь будет приносить вам прибыль

будет использован на целевые заявки, которые в свою очередь буду показывать рекламу только тем людям, которым интересен ваш продукт

ваш все это исключит лишнюю трату бюджета и обеспечит вас ежемесячным притоком клиентов без проблем и головной боли

Контакты для связи:

Телефон: +7(962)973-49-73

Telegram: dmitriywst

mail: [email protected]