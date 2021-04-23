Target_with_love

✋Добрый день!
Нужно продвижение аккаунта или сообщества, товара или услуги? Отлично! А я ищу ❗️бесплатного❗️ клиента для настройки и ведения рекламной кампании в Instagram и Facebook.
Что будет сделано❓
✅аудит действующей или прошедшей рекламной кампании
✅анализ целевой аудитории и ее сегментирование
✅анализ конкурентов
✅создание рекламной стратегии
✅настройка рекламы
✅аналитика рекламы
Спросите “Почему бесплатно❓”
Я обучаюсь настройке таргетированной рекламы в Instagram и Facebook. Ищу бесплатного клиента для настройки рекламы за отзыв Настройка и ведение рекламной кампании будет проходить под руководством опытного наставника-таргетолога, срок сотрудничества на бесплатной основе - 1 месяц, после чего мы с Вами обсуждаем дальнейшее сотрудничество.
Если кого-то заинтересовало предложение, напишите мне в личные сообщения .