Target_with_love

Таргетированная реклама в Instagram и Facebook

✋Добрый день!

Нужно продвижение аккаунта или сообщества, товара или услуги? Отлично! А я ищу ❗️бесплатного❗️ клиента для настройки и ведения рекламной кампании в Instagram и Facebook.

Что будет сделано❓

✅аудит действующей или прошедшей рекламной кампании

✅анализ целевой аудитории и ее сегментирование

✅анализ конкурентов

✅создание рекламной стратегии

✅настройка рекламы

✅аналитика рекламы

Спросите “Почему бесплатно❓”

Я обучаюсь настройке таргетированной рекламы в Instagram и Facebook. Ищу бесплатного клиента для настройки рекламы за отзыв Настройка и ведение рекламной кампании будет проходить под руководством опытного наставника-таргетолога, срок сотрудничества на бесплатной основе - 1 месяц, после чего мы с Вами обсуждаем дальнейшее сотрудничество.

Если кого-то заинтересовало предложение, напишите мне в личные сообщения .