Профессиональная настройка, запуск и аналитика рекламных кампаний в Facebook и Instagram под ключ.

Создание рекламных кампаний в Facebook и Instagram с нуля.﻿

Если вы никогда не работали с рекламой Facebook и Instagram и не знаете вообще что там происходит. не переживайте! Мы знаем как Вам получить клиентов, даже если у Вас нет своего сайта.

Вам не нужно разбираться в сложных настройках рекламного кабинета и специфике продвижения каждой социальной сети и думать, что из этого использовать в Вашем случае. Это все мы берем на себя.

Как проходит работа:

Мы анализируем Вашу нишу, сайт, если он имеется. Общаемся с Вами о вашей целевой аудитории, желаемом результате. Создаем гипотезы и лучшие варианты продвижения Вашей страницы, отталкиваясь от ваших потребностей и выделенного бюджета на рекламу. Договариваемся о сроках и о цене. Вы делаете предоплату и мы приступаем к работе.

В ходе работы мы тестируем и анализируем различные кампании, группы объявлений (аудитории с различными интересами, места размещения рекламы, города) и сами объявления (фото, текст, заголовки), оставляем только те, которые приносят больше всего необходимого результата по наименьшей цене.

По Вашему желанию мы можем создать кампанию исходя из нашего опыта, которая будет по нашему мнению работать эффективнее, чем другие. С минимальным тестом и максимально эффективным расходом денег.

После 1 недели теста, оставляем только самые эффективные объявления. Вы оплачиваете вторую часть суммы за выполненную работу. Дальше мы объясняем Вам, как включать и отключать рекламные кампании и контролировать их работу, начало и окончание.

Перечень услуг:

Вы можете заказать отдельную часть работы или все вместе. Например:

Создание и настройка бизнес страницы.

написание продающих текстов и заголовков.

настройка рекламных кампаний, без сопровождения.

аналитика/изменение уже имеющейся кампании.

настройка пикселя Фейсбук.

установка UTM меток.

Ретаргетинг/ Ремаркетинг (показ рекламы тем, кто был у Вас на сайте но ничего не купил), чтобы доводить их до покупки.

Если у Вас нет своего сайта, настроить систему рекламы и продаж используя только страницу Фейсбук/ Инстаграм.

Полная настройка рекламных кампаний с аналитикой и сопровождением на протяжении всего периода показа рекламы + обучение работы с интерфейсом, на какие показатели обращать внимание и т.п.

Есть еще огромное кол-во возможных вариаций настройки таргетированой рекламы в Facebook и Instagram. Мы подходим индивидуально к каждому клиенту, нише и целях и предлагаем только те, которые будут наиболее эффективными именно для Вас.