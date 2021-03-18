Targetolog_Yelyz

Бью прямо в цель 🎯 Таргетолог\трафиколог Настрою поток клиентов в Ваш бизнес 💸

👋Здравствуйте! ⠀🎯Меня зовут Елизавета Дудник и я таргетолог с экспертностью в Фейсбук/Инстаграм. Я помогаю бизнесам и клиентам найти друг друга, 10/10 моих кейсов — успешные. ⠀Что вы получите: - целевой трафик под ключ с гарантией результата; - креативный подход; - ежедневную аналитику. ⠀Почему я: - всегда на связи; - анализирую и улучшаю ежедневно; - уважаю и прислушиваюсь к мнению клиента. - прошла обучение на практике; - знание психологии, маркетинга и продвижения в соцсетях.

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