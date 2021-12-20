Targetolog_aff

Таргетолог ВКонтакте

Приветствую! Вы в поиске специалиста по продвижению бизнеса в социальной сети ВКонтакте? Мало клиентов? Сделаю так, что от них не будет отбоя! Меня зовут Анастасия, я практикующий таргетолог. Занимаюсь настройкой и ведением таргетированной рекламы ВКонтакте. 🎯

Где училась?

1) «Полный курс по продвижению бизнеса ВКонтакте» от «Академии TargetHunter», по окончании прошла тестирование и продемонстрировала уверенные знания по следующим темам:

- Подготовка площадки к приему трафика;— Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте;

- Построение контентной стратегии;

- Методы и способы продаж для сообщества ВКонтакте;

- Владение инструментами TargetHunter

2) Школа интернет профессий 'Interra'

Полный курс профессия "Таргетолог"

- Сервисы и программы для работы

- Анализ проекта, конкурентов, составление портрета целевой аудитории

- Правила написания рекламных объявлений

- Создание креативов для разных площадок

- Подготовка посадочных страниц к трафику

- Таргетированная реклама в ВКонтакте

- Анализ эффективности, аналитика в Яндекс.метрике

- Завершение проекта. Формирование отчётов.

Есть сертификаты об окончании.

❗Перед началом сотрудничества обязательна бесплатная консультация.

Что входит в стоимость моих услуг:

- Аудит посадочной страницы и оценка на готовность к приему трафика

При необходимости помогу с оформлением, корректировками

- Составление портрета целевой аудитории- Анализ конкурентов

- Создание рекламных креативов - Запуск тестовых рекламных кампаний

- Анализ РК

- Регулярный показ наилучшей кампании

- Далее - корректировки по ходу сотрудничества

Знакомые ниши:

- Бьюти услуги- Массаж- Тату

Бюджет на рекламу оплачивается отдельно Помогу создать рекламный кабинет, отвечу на все интересующие вопросы.

В данный момент я не загружена другими проектами, и у меня много времени для детального погружения в ваш проект. Буду болеть за ваш проект, как за свой собственный! Я никуда не пропаду и буду на связи.

С уважением, Анастасия.