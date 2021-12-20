Targetolog_aff

Приветствую! Вы в поиске специалиста по продвижению бизнеса в социальной сети ВКонтакте? Мало клиентов? Сделаю так, что от них не будет отбоя! Меня зовут Анастасия, я практикующий таргетолог. Занимаюсь настройкой и ведением таргетированной рекламы ВКонтакте. 🎯
Где училась?
1) «Полный курс по продвижению бизнеса ВКонтакте» от «Академии TargetHunter», по окончании прошла тестирование и продемонстрировала уверенные знания по следующим темам:
- Подготовка площадки к приему трафика;— Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте;
- Построение контентной стратегии;
- Методы и способы продаж для сообщества ВКонтакте;
- Владение инструментами TargetHunter
2) Школа интернет профессий 'Interra'
Полный курс профессия "Таргетолог"
- Сервисы и программы для работы
- Анализ проекта, конкурентов, составление портрета целевой аудитории
- Правила написания рекламных объявлений
- Создание креативов для разных площадок
- Подготовка посадочных страниц к трафику
- Таргетированная реклама в ВКонтакте
- Анализ эффективности, аналитика в Яндекс.метрике
- Завершение проекта. Формирование отчётов.
Есть сертификаты об окончании.
❗Перед началом сотрудничества обязательна бесплатная консультация.
Что входит в стоимость моих услуг:
- Аудит посадочной страницы и оценка на готовность к приему трафика
При необходимости помогу с оформлением, корректировками
- Составление портрета целевой аудитории- Анализ конкурентов
- Создание рекламных креативов - Запуск тестовых рекламных кампаний
- Анализ РК
- Регулярный показ наилучшей кампании
- Далее - корректировки по ходу сотрудничества
Знакомые ниши:
- Бьюти услуги- Массаж- Тату
Бюджет на рекламу оплачивается отдельно Помогу создать рекламный кабинет, отвечу на все интересующие вопросы.
В данный момент я не загружена другими проектами, и у меня много времени для детального погружения в ваш проект. Буду болеть за ваш проект, как за свой собственный! Я никуда не пропаду и буду на связи.
С уважением, Анастасия.