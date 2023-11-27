Резюме

Я вхожу в 10-ку лучших студентов своего курса по таргету и СММ. Имею диплом гособразца, с отличием.

Имею положительные отзывы от топ-менеджера банка и менеджеров крупных онлайн-школ, как СММ-специалист и таргетолог.

К моим кейсам можно отнести раскрутку крупной, на данный момент, группы по взаимному продвижению в соцсетях.

Уже 10 лет пишу продающие тексты в области финансов. То есть, копирайтинг.

Мои навыки, как SMM:

✔️Оформление визаула профиля в соцсети или группы Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте

✔️Оформление шапки профиля

✔️Создание рилс и сторис (монтаж, обработка)

✔️Создание контент-плана

✔️Уверенное владение канвой (Canva), Маджик Ерайзер (МagicEraser), Капкат (Capcut)

Мои навыки, как таргетолога:

✔️запуск рекламы в и упаковка групп и профилей в соцсетях

✔️настройка лидогенерации

✔️привлечение трафика на посадочную страницу

✔️работа с метрикой

✔️много времени уделяю анализу аккаунтов и групп ваших конкурентов

✔️подбор целевой аудитории

✔️подбор ключевых слов

✔️настройка под пол и возраст вашей аудитории.

Гугл, Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте.... Большой опыт в упаковке и открытии онлайн школ под ключ