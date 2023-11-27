Я вхожу в 10-ку лучших студентов своего курса по таргету и СММ. Имею диплом гособразца, с отличием.
Имею положительные отзывы от топ-менеджера банка и менеджеров крупных онлайн-школ, как СММ-специалист и таргетолог.
К моим кейсам можно отнести раскрутку крупной, на данный момент, группы по взаимному продвижению в соцсетях.
Уже 10 лет пишу продающие тексты в области финансов. То есть, копирайтинг.
Мои навыки, как SMM:
✔️Оформление визаула профиля в соцсети или группы Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте
✔️Оформление шапки профиля
✔️Создание рилс и сторис (монтаж, обработка)
✔️Создание контент-плана
✔️Уверенное владение канвой (Canva), Маджик Ерайзер (МagicEraser), Капкат (Capcut)
Мои навыки, как таргетолога:
✔️запуск рекламы в и упаковка групп и профилей в соцсетях
✔️настройка лидогенерации
✔️привлечение трафика на посадочную страницу
✔️работа с метрикой
✔️много времени уделяю анализу аккаунтов и групп ваших конкурентов
✔️подбор целевой аудитории
✔️подбор ключевых слов
✔️настройка под пол и возраст вашей аудитории.
Гугл, Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте.... Большой опыт в упаковке и открытии онлайн школ под ключ
Портфолио
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