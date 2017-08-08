Переводы/Презентации: русский, английский, датский.

Оперативно и ответственно выполняю переводы (русский - английский - датский, в любых языковых парах); верстаю документы, создаю презентации (также, для дальнейшего перевода). Можно присылать переводы в любом формате.

Стоимость договорная, зависит от срочности и необходимости дополнительных услуг (верстка, подбор информационных материалов и т.д.).

Тематика: технические тексты, пищевая промышленность, банковская тематика, художественные тексты (также, возможно написание оригинальных текстов).

Есть рекомендация от постоянного заказчика. Опыт работы - более 5 лет.

Быстрее всего отвечаю на e-mail, c 7:30-21:30.