Tarik_Kazakov

Казаков Тарас Геннадьевич

Менеджер по продажам в интернете

Неполная занятость, удаленная работа.

Дата рождения:10 июня 1996

(19 лет)

Город:Днепродзержинск

Контактная информация

Адрес:2-й Алчевский п-к, д.66

Индекс: 51920

Телефон:380986141745

Эл. почта:[email protected]

Опыт работы

Менеджер по продажам, оператор call-центрас 10.2015 по 01.2016 (3 месяца)

"Бинекс", Харьков (Продажа товаров в интернете.)

В мои обязанности входило:

1. Ведение клиентской базы

2. Прием "горячих" звонков

3. Ведение клиента до закрытия заказа

4.Работа с поставщиками / курьерами

5.Добавление новых позиций на сайт

6. Проверка цен по прайсу

7.Ведение документации

Образование

Днепродзержинский Энергетический техникум (ДЭТ)

Електротехнический факультет,специальность:" Комп'ютерні системи та мережі ", Днепродзержинск

Среднее специальное, с 09.2012 по 07.2016 (3 года 10 месяцев)

На данный момент еще учусь.

Иду на красный диплом, закончу обучение в июне 2016 г., после чего планирую продолжить учиться и получить высшее образование по специальности "Компьютерный инженер".

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО Уверенный пользователь Пк и интернет. Имею общие представления о контекстной рекламе в интернете (Google AdWords,Яндекс Директ),имею опыт работы с joomla,так же ведение документации (ведение прайс-листа,отчетность,заполнение бланков на продажу,покупку,доставку и тд,умею работать с базами данных и естественно с пакетом программ MS.Так же Splan,Electronics Workbench,Visio,Sony Vegas Pro,Adobe Premiere Pro,Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Lightroom и тд.Умею профессионально фотографировать и ретушировать фотографии,увлекаюсь видео съемкой и монтажом.Так же имею опыт работы в продажах,создание описания товара,консультирования покупателя тд.Есть база для продаж,около 200 сайтов.

Русский — эксперт

Украинский — средний

Английский — начинающий

Владение языкамиДополнительная информация

Не пью, не курю, без каких-либо других вредных привычек, веду активный образ жизни. Я уверенный в себе молодой человек, который осваивает любую новую информацию и получает навыки в очень короткие сроки.

Увлекаюсь фото- и видеосъемкой, а так же видео монтажом.

Всегда открыт для интересной работы и чего-то нового.