Tarik_Kazakov

Казаков Тарас Геннадьевич
Менеджер по продажам в интернете
Неполная занятость, удаленная работа.
Дата рождения:10 июня 1996
(19 лет)
Город:Днепродзержинск
Контактная информация
Адрес:2-й Алчевский п-к, д.66
Индекс: 51920
Телефон:380986141745
Эл. почта:[email protected]
Опыт работы
Менеджер по продажам, оператор call-центрас 10.2015 по 01.2016 (3 месяца)
"Бинекс", Харьков (Продажа товаров в интернете.)
В мои обязанности входило:
1. Ведение клиентской базы
2. Прием "горячих" звонков
3. Ведение клиента до закрытия заказа
4.Работа с поставщиками / курьерами
5.Добавление новых позиций на сайт
6. Проверка цен по прайсу
7.Ведение документации
Образование
Днепродзержинский Энергетический техникум (ДЭТ)
Електротехнический факультет,специальность:" Комп'ютерні системи та мережі ", Днепродзержинск
Среднее специальное, с 09.2012 по 07.2016 (3 года 10 месяцев)
На данный момент еще учусь.
Иду на красный диплом, закончу обучение в июне 2016 г., после чего планирую продолжить учиться и получить высшее образование по специальности "Компьютерный инженер".
Профессиональные навыки
- Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенный пользователь Пк и интернет.
Имею общие представления о контекстной рекламе в интернете (Google AdWords,Яндекс Директ),имею опыт работы с joomla,так же ведение документации (ведение прайс-листа,отчетность,заполнение бланков на продажу,покупку,доставку и тд,умею работать с базами данных и естественно с пакетом программ MS.Так же Splan,Electronics Workbench,Visio,Sony Vegas Pro,Adobe Premiere Pro,Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Lightroom и тд.Умею профессионально фотографировать и ретушировать фотографии,увлекаюсь видео съемкой и монтажом.Так же имею опыт работы в продажах,создание описания товара,консультирования покупателя тд.Есть база для продаж,около 200 сайтов.
- Русский — эксперт
- Украинский — средний
- Английский — начинающий
Не пью, не курю, без каких-либо других вредных привычек, веду активный образ жизни. Я уверенный в себе молодой человек, который осваивает любую новую информацию и получает навыки в очень короткие сроки.
Увлекаюсь фото- и видеосъемкой, а так же видео монтажом.
Всегда открыт для интересной работы и чего-то нового.