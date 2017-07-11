Команда разработчиков (back-end developer, Android&IOs developer, front-end developer, web designer) в IT 2010. Среди выполненных проектов Client-Server Application, мобильные приложения и веб сайты для крупнейших банков Украины, которые не имеют аналогов на современном рынке по скорости и удобности в использовании. А также обладают самым полным функционалом. В нашем составе профессионалы с опытом работы не менее 5 лет. Технологии, которые используются в работе: JAVA (Servlet, JSP, Spring)SQL (PosgreSQL, Sybase)Android (UI, SDK)XML, JSON, RESTCollections, MultithreadingMVP, MVVM, VIPERRxJava, Dagger2PhotoshopIllustratorSketch