Tarjka

Татьяна Tarjka

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Васильева Татьяна Алексеевна

Дата рождения: 12, 09, 1994

Адрес: Россия, Омск; [email protected]

Телефон: +7 951 421 00 13

Образование: Омский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, 3 курс

Языки: китайский, английский - Upper-Intermediate

Опыт работы: 2011 - 2014 - репетитор по английскому языку

Профессиональные навыки и знания: Письменный перевод c/на английский и китайский языки.

Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Powerpoint, Picture Manager, Publisher, MovieMaker), хорошая скорость печати. 

Личные качества: ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, усидчивость, умение находить информацию, грамотность

Ожидаемая з/п: от 2$/1000 зн.