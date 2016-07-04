Васильева Татьяна Алексеевна
Дата рождения: 12, 09, 1994
Адрес: Россия, Омск; [email protected]
Телефон: +7 951 421 00 13
Образование: Омский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, 3 курс
Языки: китайский, английский - Upper-Intermediate
Опыт работы: 2011 - 2014 - репетитор по английскому языку
Профессиональные навыки и знания: Письменный перевод c/на английский и китайский языки.
Уверенный пользователь ПК (Word, Exсel, Powerpoint, Picture Manager, Publisher, MovieMaker), хорошая скорость печати.
Личные качества: ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, усидчивость, умение находить информацию, грамотность
Ожидаемая з/п: от 2$/1000 зн.
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