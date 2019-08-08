Taronins

Саша Taronins

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение - парсер

    Здравствуйте! Нужно разработать приложение, которое будет парсить указанные сайты и выводить нужную информацию со ссылкой на источник. Есть дизайн, напишите плиз стоимость и сроки за программинг и за программинг + верстка (если умеете). Так же ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1400
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта и приложения + верстка
Все хорошо! Сотрудничество удалось. Проект получился замечательный.
Спасибо Владиславу за то, что достойно, терпеливо держался и прошёл через всю нашу бюрократию )) Результат вышел оправданный! Добавили немного сверху. Обязательно обратимся снова ))
Ответный отзыв
deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
UI kit для дальнейшего развития проекта
Figma
Спасибо за ваш интересный проект! Было очень приятно работать вновь! Будем работать в дальнейшем!
Спасибо в очередной раз! Все сделано на ура, чисто, качественно! Также спасибо за советы и рекомендации по старому сайту! Надеемся на совместную работу в дальнейшем.
Ответный отзыв
deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$800
10 баллов
6 лет назад
Сервис по поиску недвижимости
Спасибо за интересный проект! Было очень приятно работать с Сашей. Всегда быстрая обратная связь и оплата.
Однозначно рекомендую. Все было сделано в срок. Результатом я очень доволен! В процессе работы Владислав давал очень дельные советы и рекомендации. Были задержки с нашей стороны, Владислав отнёсся к этому с пониманием. Спасибо!
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