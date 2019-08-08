Нужно проектирование, дизайн сайта и приложения в едином стиле. Ну и заверстать все это. Все детали проекта уже скинул в телеграм
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Нужно проектирование, дизайн сайта и приложения в едином стиле. Ну и заверстать все это. Все детали проекта уже скинул в телеграм
Здравствуйте! Нужно разработать приложение, которое будет парсить указанные сайты и выводить нужную информацию со ссылкой на источник. Есть дизайн, напишите плиз стоимость и сроки за программинг и за программинг + верстка (если умеете). Так же ...
Из текущего интерфейса нужно разработать UI kit для более удобного, быстрого и структурированного дальнейшего развития сервиса. В adobe Xd или Figma
Привет! Нужен ux/ui дизайн сервиса по поиску жилья, как в аренду на длительный и короткий сроки, так и для покупки/продажи. Все детали в личку.