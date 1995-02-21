Tarovitaya

Таровитая Мария19 лет (21 февраля 1995)Женский полСанкт-Петербург, м. Озерки, не готова к переездуНе готова к командировкамредактировать контакты+7 931 [email protected] желаемый способ связиЖелаемая должность и зарплатаредактироватьМенеджер по страхованию30 000 руб.Начало карьеры, студенты

Продажи

проведением встреч и презентаций, вела переговоры, заключала договора, вела базу данных клиентовМарт 2012 — по настоящее время2 года 11 месяцевРенессанс Страхование, ГруппаСанкт-Петербург, www.renins.comФинансовый сектор... Показать ещеСтраховой агентЗанималась активным поиском клиентов, составлением и рассылкой коммерческих предложений,заключала договора, вела базу данных клиентов Ключевые навыкиредактировать1С: Управление персоналомMS ExcelMS WordЗнание технологий продажумение вести общение с любыми категориями людейХолодные продажи Обо мнередактироватьНет вредных привычек,занимаюсь спортом,способность и желание много работать, коммуникабельность, целеустремленность, нацеленность на

результат, ответственность, легкая обучаемость, стрессоустойчивость, умение работать в команде,оптимизм, стремление совершенствоваться и развиваться