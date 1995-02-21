Tarovitaya

Мария Tarovitaya

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Таровитая Мария19 лет (21 февраля 1995)Женский полСанкт-Петербург, м. Озерки, не готова к переездуНе готова к командировкамредактировать контакты+7 931 [email protected]  желаемый способ связиЖелаемая должность и зарплатаредактироватьМенеджер по страхованию30 000 руб.Начало карьеры, студенты

  • Продажи
Занятость: полная занятостьГрафик работы: полный деньОбразованиередактировать[table]2017Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-ПетербургФакультет экономики и менеджмента, ФИНАНСЫ и кредит2014Петровский колледжФинансов ,экономики и права, Страховое дело[/table]Знание языковредактироватьРусский — роднойАнглийский — базовые знанияОпыт работы 2 года 11 месяцевредактироватьОктябрь 2014 — по настоящее время4 месяцаУралСиб, Страховая группа, ЗАОРоссия, www.uralsibins.ruМенеджер по страхованиюРабота на входящем потоке,привлечение клиентов,заключение договоров ОСАГО,КАСКО,имущество и т.д.Декабрь 2013 — по настоящее время1 год 2 месяцаERGOСанкт-Петербург, www.ergorussia.ruФинансовый сектор... Показать ещеСтраховой агентКурировала палату недвижимости,Занималась активным поиском клиентов, составлением и рассылкой коммерческих предложений, 

проведением встреч и презентаций, вела переговоры, заключала договора, вела базу данных клиентовМарт 2012 — по настоящее время2 года 11 месяцевРенессанс Страхование, ГруппаСанкт-Петербург, www.renins.comФинансовый сектор... Показать ещеСтраховой агентЗанималась активным поиском клиентов, составлением и рассылкой коммерческих предложений,заключала договора, вела базу данных клиентов Ключевые навыкиредактировать1С: Управление персоналомMS ExcelMS WordЗнание технологий продажумение вести общение с любыми категориями людейХолодные продажи Обо мнередактироватьНет вредных привычек,занимаюсь спортом,способность и желание много работать, коммуникабельность, целеустремленность, нацеленность на 

результат, ответственность, легкая обучаемость, стрессоустойчивость, умение работать в команде,оптимизм, стремление совершенствоваться и развиваться