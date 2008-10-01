Опыт работы:
10.2008 - Kanobu Netwok
журналист
Написание рецензий и превью компьютерных игр, подготовка иллюстраций, репортажи и фото с мероприятий, посвящённых играм (выставки, пресс-конференции, старты продаж)
07.2007 - 10.2007, Журнал «Рестораны Москвы»
Туризм/гостиницы/рестораны
журналист
написание коротких заметок о ресторанах Москвы
10.2006 - 07.2008, Net of Gameslife
журналист
рецензирование компьютерных игр, подготовка иллюстративного материала и загрузка его на сайт посредством CMS
04.2005 - 11.2006, ООО "Гейм Лэнд"
журналист
Написание рецензий и анонсов для сайта www.gameland.ru
Написание текстов видеобзоров для DVD-приложения к журналу PC ИГРЫ
Написание игровых руководств для журнала PC ИГРЫ
07.2004 - 08.2004, «Московская правда»
практикант
написание новостных заметок
Образование:
2003-2008 — ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, журналистика
Ключевые навыки:
Грамотность, хорошее чувство языка
Уверенный пользовтель ПК и офисных программ
Работа в интернете (перевод информации, загрузка контента с помощью cms)
Базовые навыки фотосъёмки