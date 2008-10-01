Журналист

Опыт работы:

10.2008 - Kanobu Netwok

журналист

Написание рецензий и превью компьютерных игр, подготовка иллюстраций, репортажи и фото с мероприятий, посвящённых играм (выставки, пресс-конференции, старты продаж)

07.2007 - 10.2007, Журнал «Рестораны Москвы»

Туризм/гостиницы/рестораны

журналист

написание коротких заметок о ресторанах Москвы

10.2006 - 07.2008, Net of Gameslife

журналист

рецензирование компьютерных игр, подготовка иллюстративного материала и загрузка его на сайт посредством CMS

04.2005 - 11.2006, ООО "Гейм Лэнд"

журналист

Написание рецензий и анонсов для сайта www.gameland.ru

Написание текстов видеобзоров для DVD-приложения к журналу PC ИГРЫ

Написание игровых руководств для журнала PC ИГРЫ

07.2004 - 08.2004, «Московская правда»

практикант

написание новостных заметок

Образование:

2003-2008 — ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, журналистика

Ключевые навыки:

Грамотность, хорошее чувство языка

Уверенный пользовтель ПК и офисных программ

Работа в интернете (перевод информации, загрузка контента с помощью cms)

Базовые навыки фотосъёмки