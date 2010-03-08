TashaKosmos

Специализация:
копирайт, переводы
Образование:
специализированная английская школа,
Вологодский государственный педагогический университет, фак-т иностранных языков (английский-немецкий)
1999-2000 - год обучения в Central Hardin High School, США
Опыт работы:
1999-2000 - репортер газеты The Central Hardin times и канала HCEC-tv. Написание статей на английском
2000-2002 - студенческая газета "Вездеход" - репортер, редактор
2002-2003 - молодежная газета "Ступени", редактор раздела о музыкальной культуре "Альтернативный люк"
2004-2008 - арт-директор клуба "Босиком", пиар, организация мероприятий
2006-2009 - рекламный продюсер и копирайтер РА "Рекландия". Написание текстов, сценариев, режиссура роликов, организация съемок, разработка рекламных кампаний
Дополнительная информация:
иностранные языки - английский в совершенстве, французский и немецкий - начальный уровень
общаюсь с носителями языка, поэтому имею возможность отдавать свои переводы им на редактирование
на сайте недавно, так что небольшое портфолио пока только здесь: