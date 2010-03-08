TashaKosmos

Копирайт, переводы

Специализация:

копирайт, переводы

Образование:

специализированная английская школа,

Вологодский государственный педагогический университет, фак-т иностранных языков (английский-немецкий)

1999-2000 - год обучения в Central Hardin High School, США

Опыт работы:

1999-2000 - репортер газеты The Central Hardin times и канала HCEC-tv. Написание статей на английском

2000-2002 - студенческая газета "Вездеход" - репортер, редактор

2002-2003 - молодежная газета "Ступени", редактор раздела о музыкальной культуре "Альтернативный люк"

2004-2008 - арт-директор клуба "Босиком", пиар, организация мероприятий

2006-2009 - рекламный продюсер и копирайтер РА "Рекландия". Написание текстов, сценариев, режиссура роликов, организация съемок, разработка рекламных кампаний

Дополнительная информация:

иностранные языки - английский в совершенстве, французский и немецкий - начальный уровень

общаюсь с носителями языка, поэтому имею возможность отдавать свои переводы им на редактирование

на сайте недавно, так что небольшое портфолио пока только здесь:

http://www.free-lance.ru/users/Bosy