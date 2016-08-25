Всем привет! Активная, молодая, энергичная, полна сил и желания обучаться новому! На данный момент владею методом слепого десятипальцевого набора, навыками копирайта, рерайта, имею опыт в транскрибации, а также Photoshop, Exel. PowerPoint, Adobe Muse и другими полезными программами! Обожаю делать лэндинги! Помимо всего прочего имею огромный опыт работы помощником руководителей различных сфер бизнеса начиная от фотостудий и заканчивая нефтяной промышленностью! Имею экономическое образование. Буду рада сотрудничеству))

Всем хорошего дня и покорения новых вершин каждый день!