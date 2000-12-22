Tasha_Dem

Наталья Демченко Tasha_Dem

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстратор, дизайнер

Демченко‌ ‌Наталья‌ ‌22.12.2000‌ ‌—‌ ‌иллюстратор‌ ‌и‌ ‌автор‌ ‌комиксов‌ ‌из‌ ‌Екатеринбурга,‌ ‌участник‌ ‌международных‌ ‌фестивалей‌ ‌рисованных‌ ‌историй,‌ ‌организатор‌ ‌инвентов,выставок.‌ 

‌Профессиональные‌ ‌навыки:‌ ‌Живопись‚‌ ‌графика‚‌ ‌декоративно‌ ‌прикладное‌ ‌искусство‚‌ ‌концепт‌ ‌персонажа‚‌ ‌дизайн‌ ‌интерьеров,дизайн упаковки,‌ бредбук, комикс, иллюстрирование, ‌владение‌ ‌графическим‌ ‌планшетом‌ ‌и‌ ‌графическими‌ ‌программами.‌ ‌ ‌

Образование:‌ ‌среднее‌ ‌специальное‌ ‌Уральский‌ ‌колледж‌ ‌технологий‌ ‌и‌ ‌предпринимательства.‌ ‌Специальность:‌ ‌дизайнер‌ ‌по‌ ‌отраслям‌.

Контактные‌ ‌данные:‌ ‌[email protected]‌ ‌ ‌89193843900‌ ‌

Мои‌ ‌работы:‌ ‌https://drive.google.com/drive/folders/130RCQAJ28C1wyRqcy8RjX9ByTLUukEPD?usp=sharing