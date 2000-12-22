Наталья Демченко Tasha_DemTasha_Dem
Демченко Наталья 22.12.2000 — иллюстратор и автор комиксов из Екатеринбурга, участник международных фестивалей рисованных историй, организатор инвентов,выставок.
Профессиональные навыки: Живопись‚ графика‚ декоративно прикладное искусство‚ концепт персонажа‚ дизайн интерьеров,дизайн упаковки, бредбук, комикс, иллюстрирование, владение графическим планшетом и графическими программами.
Образование: среднее специальное Уральский колледж технологий и предпринимательства. Специальность: дизайнер по отраслям.
Контактные данные: [email protected] 89193843900
Мои работы: https://drive.google.com/drive/folders/130RCQAJ28C1wyRqcy8RjX9ByTLUukEPD?usp=sharing