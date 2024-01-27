Лучший фрилансер в своем деле!

Здравствуйте!Меня зовут Наталья, родилась в прекрасном городе Херсон. В связи со сложившейся ситуацией в стране, решила перейти на фриланс. Ранее работала в сфере логистики, при этом параллельно выполняла с лёгкостью работу с переводом и редактированием текста. Поэтому сделаю вашу заказы быстро и качественно. В совершенстве владею русским, украинским, английским, немецким языками.Я творческий, мечтательный и коммуникабельный человек. Думаю мы с лёгкостью найдем общий язык.

Работаю на результат, максимально быстро и качественно, за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!