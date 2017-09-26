Наталия Семёнова Tasha_SemenovaTasha_Semenova
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Англо-русский, русско-английский перевод. Я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю.
Образование
Университет: МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет: Биомедицинская техника
Программа: Бакалавриат и Магистратура
Год окончания 2015
Университет: МГЛУ (бывш. мгпиия им. мориса тореза)
Факультет: Перевод и переводоведение, 2ВО
Программа: Бакалавриат
Год окончания 2017
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