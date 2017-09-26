Англо-русский, русско-английский перевод. Я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю.

Образование

Университет: МГТУ им. Н.Э. Баумана

Факультет: Биомедицинская техника

Программа: Бакалавриат и Магистратура

Год окончания 2015

Университет: МГЛУ (бывш. мгпиия им. мориса тореза)

Факультет: Перевод и переводоведение, 2ВО

Программа: Бакалавриат

Год окончания 2017