О себе: коммуникабельна, целеустремленна‚ ответственна‚ легко обучаемая, стресс устойчивая, аккуратна, трудоголик с желанием развиваться и огромным желанием работать, опрятна, вежливая, бесконфликтна, общительная.

Занимаюсь волейболом, и альпинизмом, также вяжу, и рисую эскизы тату.

Образование:

-Братский промышленно-гуманитарный техникум, с 2009г. по 2012г., квалификация Оператор ЭВМ, очное отделение. - знание ПК хорошие.

-Иркутский техникум архитектуры и строительства, с 2012г. по 2015г., квалификация Архитектор, очное отделение. - есть навыки работы в AutoCad(черчу планы, разрезы, перекрытия) SketchUp(создаю точную модель по размерам и растановка мебели) ArhiCad(черчу планы, создаю модель, разрезы). Присуцтвует опыт работы с визуализацией Lumion(модели из SketchUp визуализирую, делаю снимки, и ген план)

Опыт: личный, часто делаю проекты коттеджей, сама создаю планы этажей и фундамента, черчу разрезы, планы перекрытия, занимаюсь примерной растановки мебели, рассчитываю материал на строительство. Есть некоторые мои работы которые придумала сама. Работы могу показать.

Дополнительно: имеются художественные татуировки, есть тоннель закрытого вида.

Имеется опыт работы бариста около 5 лет. Опят администратора кафе около 2 лет