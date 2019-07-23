Копирайтер

Добрый день!Меня зовут Наталья!Я копирайтер.Пишу тексты на заказ:* рекламные. Продвижение ваших товаров и услуг* посты для бизнеса* посты для личных аккаунтов в соц.сети* статьи для сайтов, блогов, интернет - магазинов.Близки женские темы: рукоделие, мода, кулинария, лайфхаки домохозяйкам.Стоимость 1 текста 100 рублей(зависит от сложности, направления и объёма)Ответственно подхожу к изучению тематики, выполняю в срок, учитывают все запросы и предпочтения заказчика, легко иду на диалог. Быстро учусь и готова рассмотреть долгосрочные варианты сотрудничества. Кейсы имеются. Бонус, сделаю рекламный макет с вашими фото и видео за отзыв.Пишите в WhatsApp 89307263783Инстаграм: https://instagram.com/tasha_koren?igshid=iigblrkx30h6