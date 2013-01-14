Tashybekov

Исследования, консалтинг, обучение
- Маркетинговые, социальные и политические исследования;
- Сбор и обработка статданных;
- Анализ данных в программе SPSS;
- Подготовка первичных данных для дальнейшего анализа и обработке;
- Создание баз данных для количественного и качественного анализа и ввод информации данных в базы, подготовка баз для дальнейшего использования;
- Статистический анализ данных (описательная статистика, корреляции, кросс- табуляции, подготовка, построение таблиц/графиков);
- Работа по сбору, обработке и системному хранению первичных данных;
- Навыки разработки исследовательских инструментов, работа с анкетами и вопросниками, построение структуры вопросников, оформление, архивирование.
Опыт работы более 7 лет.