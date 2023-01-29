Фото и видео услуги

Продакшн -студия "Тасма" делает рекламу эффективной, воплощает идеи в реальность. Делает клипы и презентационные видео. Вы можете заказать у нас: рекламные ролики; создание профессиональной видео- презентации для бизнеса; видео производство корпоративного и презентационного фильма; реклама на телевидении; а также Рекламного видео ролика и видео презентации, созданное в нашей студии - это плод совместной работы клиента, продакшна. Наши работа говорят сами за себя, нашим клиентами являются известные компании, работающие на территории КР, Казахстан, Турции, и за рубежом. Мы создаём лучший мультимедийный продукты!