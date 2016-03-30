Англо-русский, русско-английский перевод статей, сайтов, документов, договоров. Качественно, быстро и недорого.

РЕЗЮМЕ (Skype: sai-ru, [email protected])

СЫМАНОВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Дата рождения: 26.05.1985

Место проживания: г.Анжеро-Судженск Кемеровской обл.

Контактная информация: 8-950-591-35-42, [email protected]

Тип занятости: Отдаленная работа, свободный график

Опыт работы

ООО «СтройЭнергоРесурс» г. Анжеро-Судженск, с июля 2015 и по настоящее время. Секретарь-референт, совмещающий должности юриста и кадрового инспектора.

ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» г. Москва, с декабря 2007г по май 2012г.

оперативный менеджер. Перевод отчетов на английский и с английского различного тематического направления, ведение переписки и Skype переговоров на английском языке, переводы инструкций и сайта (не закончила).

Профессиональные навыки.

Работа с офисной техникой: копир‚ факс‚ сканер; работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь;

работа с программами MS Office включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚

Multitran. SmartCAT

Образование

Высшее 1.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный

университет», 2002-2007гг. Специальность: иностранный язык (английский, немецкий)

Иностранные языки

Английский: свободное владение

Немецкий (второй язык): свободное владение

2.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный

университет», 2003-2007гг. Специальность: юриспруденция

Дополнительные сведения

Семейное положение: замужем

О себе:

Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.

В свободное время увлекаюсь спортом. Вредные привычки - отсутствуют.