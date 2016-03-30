РЕЗЮМЕ (Skype: sai-ru, [email protected])
СЫМАНОВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения: 26.05.1985
Место проживания: г.Анжеро-Судженск Кемеровской обл.
Контактная информация: 8-950-591-35-42, [email protected]
Тип занятости: Отдаленная работа, свободный график
Опыт работы
ООО «СтройЭнергоРесурс» г. Анжеро-Судженск, с июля 2015 и по настоящее время. Секретарь-референт, совмещающий должности юриста и кадрового инспектора.
ООО «Инспекционный контроль и сюрвейерский сервис» г. Москва, с декабря 2007г по май 2012г.
оперативный менеджер. Перевод отчетов на английский и с английского различного тематического направления, ведение переписки и Skype переговоров на английском языке, переводы инструкций и сайта (не закончила).
Профессиональные навыки.
Работа с офисной техникой: копир‚ факс‚ сканер; работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь;
работа с программами MS Office включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚
Multitran. SmartCAT
Образование
Высшее 1.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет», 2002-2007гг. Специальность: иностранный язык (английский, немецкий)
Иностранные языки
Английский: свободное владение
Немецкий (второй язык): свободное владение
2.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет», 2003-2007гг. Специальность: юриспруденция
Дополнительные сведения
Семейное положение: замужем
О себе:
Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.
В свободное время увлекаюсь спортом. Вредные привычки - отсутствуют.
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