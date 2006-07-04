С 2001 по 2006 гг. я работала в Издательском доме "Потребитель" в редакции журналов "Компьютеры и программы" и "Бытовая техника". В течение этого времени я занимала должности:

- Бильд-редактор (обязанности: поиск и редактирование изображений техники, протестированной в журналах);

- Контент-менеджер (обязанности: наполнение информацией портала www.omar.ru как моделями из журналов серии «Потребитель», так и новинками с сайтов производителей);

- Менеджер по рекламе (обязанности: продажа рекламных площадей в ежеквартальном каталоге по компьютерной технике, ведение существующей базы данных, поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, сопровождение договора);

- Директор по рекламе журнала «Потребитель. Компьютеры и программы» (обязанности: руководство рекламным отделом журнала "Потребитель. Компьютеры и программы" (5 человек), анализ и расширение существующей клиентской базы, ведение сложных клиентов, контроль оплат по рекламе журнала, обучение персонала. Кроме рекламных вопросов, подбор, составление списков техники (периферии) для тестов в журнале).

На данный момент по семейным обстоятельствам у меня нет возможности работать в офисе, но есть время и возможность работать из дома.