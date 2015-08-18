Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, администратор социальных сетей

Цель: развитие в направлении специалиста по созданию, распространению контента, редактора сайта или администратора соц. сетей. Наполнение и создание текстовой, графической и другой информации, полезной и удобной для восприятия пользователей.

Образование:

Киевский университет Туризма, Экономики и Права

Факультет Гостиничного и ресторанного бизнеса

2008 - 2012

Курсы:

Школа « Green Forest », курсы английского языка

2011 - 2013

Skill Up, базовые знания HTML, CSS, SQL

июл - авг 2014

УЦ «Контакт», курсы «Тестирование ПО»

сент - нояб 2014

Опыт работы:

Офис-менеджер ОАО «Укрэнергопром»

фев 2008 — июл 2013

Администратор по бронированию Гостиница «Экспресс»

дек 2013 — февр 2014

Офис-менеджер РА “Soda Digital”

февр 2014 — дек 2014

Контент - менеджер в интернет-магазине AKS.UA

май 2015 — авг 2015

Дополнительные навыки, хобби

Компьютер: уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Libre Office). Дизайнерские программы Photoshop, Blender, PowerPoint. Постоянный доступ к сети Интернет. Активный интернет-пользователь.

Языки: English – Upper Intermediate, украинский, русский – родные, немецкий - базовый

Хобби: велопрогулки, сноуборд, моделирование одежды, литература, музыка, изучение иностранных языков.

Личные качества: внимательность к деталям, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, аналитический склад ума и творческий подход к решению поставленных задач. Быстро учу и осваиваю новый материал/информацию.