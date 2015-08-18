Цель: развитие в направлении специалиста по созданию, распространению контента, редактора сайта или администратора соц. сетей. Наполнение и создание текстовой, графической и другой информации, полезной и удобной для восприятия пользователей.
Образование:
Киевский университет Туризма, Экономики и Права
Факультет Гостиничного и ресторанного бизнеса
2008 - 2012
Курсы:
Школа « Green Forest », курсы английского языка
2011 - 2013
Skill Up, базовые знания HTML, CSS, SQL
июл - авг 2014
УЦ «Контакт», курсы «Тестирование ПО»
сент - нояб 2014
Опыт работы:
Офис-менеджер ОАО «Укрэнергопром»
фев 2008 — июл 2013
Администратор по бронированию Гостиница «Экспресс»
дек 2013 — февр 2014
Офис-менеджер РА “Soda Digital”
февр 2014 — дек 2014
Контент - менеджер в интернет-магазине AKS.UA
май 2015 — авг 2015
Дополнительные навыки, хобби
Компьютер: уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Libre Office). Дизайнерские программы Photoshop, Blender, PowerPoint. Постоянный доступ к сети Интернет. Активный интернет-пользователь.
Языки: English – Upper Intermediate, украинский, русский – родные, немецкий - базовый
Хобби: велопрогулки, сноуборд, моделирование одежды, литература, музыка, изучение иностранных языков.
Личные качества: внимательность к деталям, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, аналитический склад ума и творческий подход к решению поставленных задач. Быстро учу и осваиваю новый материал/информацию.