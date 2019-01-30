Сделать баннер на фейсбук, ютуб, и сайт
- $20Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Разработать баннеры по заготовленному тз на фейсбук, ютуб, и сайтБаннеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Прописать Canonical на посадочные страницы на фильтре. У посадочных страниц есть свой title, description.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Копирайтер для написания SEO текста (тематика: минисельхозтехника)Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно разработать банер для фейсбука и ютуба по примеру. Срок 1 день. Оплата по факту. Доп. контент предоставлю.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Разработка баннера размером 335х641Баннеры8 заявокЗакрыт5 лет назад
Копирайтер для написания SEO текста (тематика: минисельхозтехника) Оплата по Факту выполненных работ.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно создать баннер размером 335х641Баннеры25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать баннер для лендинга. Тема: минисельхозтехника( мотоблоки) Сделать баннер размером 1920px / 1080pxБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработка логотипа для интернет магазина садовой техники и оборудования для сельского хозяйства (мотоблоки, навесное оборудование к мотоблокам, минитрактора, измерительные приборы для крупных фермерских хозяйств) название магазина "ФермерОК" Оплата происходит по факту выполненной работы!Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
Специалист для настройки и ведению РК в гугле. Требования: Правильно собрать семантическое ядро Оплата по факту работКонтекстная реклама30 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен программист, сделать небольшие доработки лендинга на Node. Условия сотрудничества: - быстро и качественно выполнять поставленные задачи - наличие портфолио - оплата по факту работ Ваши предложенияHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад