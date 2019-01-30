Tata_1

Иван Попов Tata_1

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lburchenko
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработка баннера на фейсбук, ютуб, и сайт
Работаю не первый раз, рекомендую к сотрудничеству.
Исполнитель Отличный. Хоть и не было четкого тз все равно заказ был выполнен на отлично, да и мы со своей стороны по морочили голову, В общем рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработка баннера
С Иваном легко работать, четкое ТЗ, быстрая обратная связь. Все прошло на отлично! Мои рекомендации.
Дмитрий отличный специалист. Банеры сделал быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
lburchenko
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработка баннера
Рекомендую к сотрудничеству. Четко сформированное ТЗ, быстрая проверка и своевременая оплата.
Отличный специалист. Знает что нужно клиенту. Быстро и качественно сделал банер для лендинга. Буду работать и далее с Вами.
Ответный отзыв