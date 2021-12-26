TatiValery

"Художник по компьютерной графике"
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.
Мои профессии- "Художник по компьютерной графике" "Web дизайнер"
Владею программами: Adobe Photoshop, Figma, Corel Draw, Adobe Illustrator.
Мое владение графическими редакторами позволяет мне делать мои проекты современными и качественными.
Специализируюсь на создании:
- визиток и др. полиграфии.
- дизайн карточки товаров на маркетплейсах.
- создаю удобные и продающие макеты сайтов, с учетом ваших пожеланий и с соблюдением дедлайнов, при необходимости также качественно и быстро выполню корректировки.
Всегда рада сотрудничеству 24/7 !
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