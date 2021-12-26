TatiValery

"Художник по компьютерной графике"

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.

Мои профессии- "Художник по компьютерной графике" "Web дизайнер"

Владею программами: Adobe Photoshop, Figma, Corel Draw, Adobe Illustrator.

Мое владение графическими редакторами позволяет мне делать мои проекты современными и качественными.

Специализируюсь на создании:

- визиток и др. полиграфии.

- дизайн карточки товаров на маркетплейсах.

- создаю удобные и продающие макеты сайтов, с учетом ваших пожеланий и с соблюдением дедлайнов, при необходимости также качественно и быстро выполню корректировки.

Всегда рада сотрудничеству 24/7 !