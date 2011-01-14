Ковалева Татьяна Васильевна

Опыт работы

Опыт работы: 2-3 года

Место Работы: удаленно, через Интернет

Период Работы: май 2008 – ноябрь 2010

Должность: контент-менеджер

Описание опыта:

- работа с сайтами

- наполнение сайтов контентом

- ведение базы данных и поддержание ее в актуальном состоянии

- взаимодействие, консультирование клиентов

- взаимодействие с дизайнерами, писателями, программистами в случае необходимости внести изменения на сайты

- обработка фотографий в Photoshop перед публикацией на сайтах

- модератор форума

- составление отчетов в Excel…

Навыки

Профессиональные

- уверенный пользователь ПК и Интернет

- знание MS Office

- знание графических редакторов (Adobe Photoshop)

- знание английского языка

- опыт работы с сайтами

- базовые знания HTML

Личные

- ответственность

- внимательность

- высокая работоспособность

- усидчивость

- легкообучаемость

- собранность

- аккуратность

Образование

Высшее, Таганрогский Государственный Педагогический Институт, Факультет: Иностранных Языков

Годы учебы: 2003-2008

Знание Иностранных Языков

Язык: Английский

Уровень: продвинутый

Дополнительные сведения:

замужем, детей нет