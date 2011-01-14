Ковалева Татьяна Васильевна
Опыт работы
Опыт работы: 2-3 года
Место Работы: удаленно, через Интернет
Период Работы: май 2008 – ноябрь 2010
Должность: контент-менеджер
Описание опыта:
- работа с сайтами
- наполнение сайтов контентом
- ведение базы данных и поддержание ее в актуальном состоянии
- взаимодействие, консультирование клиентов
- взаимодействие с дизайнерами, писателями, программистами в случае необходимости внести изменения на сайты
- обработка фотографий в Photoshop перед публикацией на сайтах
- модератор форума
- составление отчетов в Excel…
Навыки
Профессиональные
- уверенный пользователь ПК и Интернет
- знание MS Office
- знание графических редакторов (Adobe Photoshop)
- знание английского языка
- опыт работы с сайтами
- базовые знания HTML
Личные
- ответственность
- внимательность
- высокая работоспособность
- усидчивость
- легкообучаемость
- собранность
- аккуратность
Образование
Высшее, Таганрогский Государственный Педагогический Институт, Факультет: Иностранных Языков
Годы учебы: 2003-2008
Знание Иностранных Языков
Язык: Английский
Уровень: продвинутый
Дополнительные сведения:
замужем, детей нет