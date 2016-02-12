Tatiana-Salt

Специалист по контекстной рекламе/ директолог

Функционал

1. Работа с клиентами:

- Анализ деятельности клиента;

- Анализ конкурентов;

- Согласование с клиентом действий по созданию, настройке и запуску рекламных кампаний, а также всех изменений;

- Подготовка отчетов.

2. Контекстная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords):

• Создание рекламных кампаний:

- Составление семантического ядра для проведения кампаний;

- Парсинг ключевых фраз;

- Составление списка минус-слов, перекрестная минусация;

- Создание объявлений рекламных кампаний;

- Подбор максимально релевантных посадочных страниц;

- Простановка UTM-меток;

- Создание быстрых ссылок с привязкой UTM-меток;

• Размещение материалов в контекстных системах:

- Настройка кампаний в интерфейсе Яндекс.Директ и Google Adwords и управление рекламными кампаниями;

- Настройка целей в Яндекс Метрике;

- Настройка рекламных компаний под РСЯ в Яндекс.Директ и под КМС в Google Adwords;

- Настройка ремаркетинга и ретаргетинга.

• Ведение рекламных кампаний:

- Анализ статистики кампании в Яндекс.Директ и Яндекс Метрике;

- Тестирование различных вариантов картинок и объявлений с целью повышения качества трафика;

- Отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;

- Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз.

3. Работа с программным обеспечением и сервисами:

- Инструменты веб-аналитики (Яндекс Метрика и Google Analitics);

- Direct Commander и Google Adwords Editor;

- Photoshop (базовые знания, достаточные для создания меню групп социальных сетей);

- Системы парсинга;

- Сервисы анализа конкурентов;

- Сервисы сбора семантики;

- Сервисы диагностики и аудита сайтов.