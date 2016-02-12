Tatiana-Salt

Татьяна Tatiana-SaltTatiana-Salt
Функционал
1. Работа с клиентами:
- Анализ деятельности клиента;
- Анализ конкурентов;
- Согласование с клиентом действий по созданию, настройке и запуску рекламных кампаний, а также всех изменений;
- Подготовка отчетов.
2. Контекстная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords):
• Создание рекламных кампаний:
- Составление семантического ядра для проведения кампаний;
- Парсинг ключевых фраз;
- Составление списка минус-слов, перекрестная минусация;
- Создание объявлений рекламных кампаний;
- Подбор максимально релевантных посадочных страниц;
- Простановка UTM-меток;
- Создание быстрых ссылок с привязкой UTM-меток;
• Размещение материалов в контекстных системах:
- Настройка кампаний в интерфейсе Яндекс.Директ и Google Adwords и управление рекламными кампаниями;
- Настройка целей в Яндекс Метрике;
- Настройка рекламных компаний под РСЯ в Яндекс.Директ и под КМС в Google Adwords;
- Настройка ремаркетинга и ретаргетинга.
• Ведение рекламных кампаний:
- Анализ статистики кампании в Яндекс.Директ и Яндекс Метрике;
- Тестирование различных вариантов картинок и объявлений с целью повышения качества трафика;
- Отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;
- Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз.
3. Работа с программным обеспечением и сервисами:
- Инструменты веб-аналитики (Яндекс Метрика и Google Analitics);
- Direct Commander и Google Adwords Editor;
- Photoshop (базовые знания, достаточные для создания меню групп социальных сетей);
- Системы парсинга;
- Сервисы анализа конкурентов;
- Сервисы сбора семантики;
- Сервисы диагностики и аудита сайтов.