Tatiana1012

Пишу продающие тексты, для сайтов и блогов.
Привет. Меня зовут Таня, мне 31 год и я живу в Минске.
Если вам нужен качественный текст для сайта или блога, то я готова вам помочь.
Я всегда тщательно изучаю информацию по теме текста и придерживаюсь задания.
Мне нравится создавать интересные тексты и через них влиять на читателя.
Когда я пишу рекламный текст, я ставлю себя на место читателя и отвечаю на вопросы:
какую информацию должен нести текст? Какие эмоции от него получит читатель? Какую идею вынесет?
Как текст повлияет на него? Ответы позволяют мне получить понимание структуры текста и
основную идею, которую нужно передать. Я много общаюсь с клиентом, задаю ему
вопросы. Это помогает понять его видение.
Буду рада сотрудничеству!
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