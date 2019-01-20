Tatiana1012

Пишу продающие тексты, для сайтов и блогов.

Привет. Меня зовут Таня, мне 31 год и я живу в Минске.

Если вам нужен качественный текст для сайта или блога, то я готова вам помочь.

Я всегда тщательно изучаю информацию по теме текста и придерживаюсь задания.

Мне нравится создавать интересные тексты и через них влиять на читателя.

Когда я пишу рекламный текст, я ставлю себя на место читателя и отвечаю на вопросы:

какую информацию должен нести текст? Какие эмоции от него получит читатель? Какую идею вынесет?

Как текст повлияет на него? Ответы позволяют мне получить понимание структуры текста и

основную идею, которую нужно передать. Я много общаюсь с клиентом, задаю ему

вопросы. Это помогает понять его видение.

Буду рада сотрудничеству!