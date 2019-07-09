Tatiana1305_RSYA

Специалист по настройке рекламы в РСЯ Яндекс Директ

Меня зовут Татьяна. Я успешно прошла обучение как специалист по интернет-рекламе, на котором изучила современные технологии создания рекламы, и готова их использовать для Вашей эксклюзивной работы.

Настрою рекламную кампанию для Вашего сайта в РСЯ за 1000р, срок 3-5 дней, в зависимости от сроков предоставления

данных. Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании).