Tatiana14_

Надаю послуги з копірайтингу, рерайту статей, перекладу статей з англійської мови на українську та російську, з російської на українськую та навпаки.

Доброго дня, меня звати Тетяна!



Я пишу різні статті, переписую, редагую тексти. Надаю послуги з копірайтингу, рерайту статей, перекладу статей з англійської мови на українську та російську, з російської на українськую та навпаки. Пишу курсові, ІНДЗ, дипломні роботи. Маю високий рівень грамотності, добре володію українською і російською мовами (письмова і усна), швидко набираю текст, добре володію текстовими редакторами, Excel, Power Point та пакетом від Google (диск, документи, таблиці).



Буду рада обговорити з вами ваше замовлення та якісно і вчасно виконати замовлення!