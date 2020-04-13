Рерайт, копирайт, редактура, транскрибация. Грамотные тексты с хорошим структурированием

Выполняю рерайт, копирайт, редактуру, транскрибацию.

Более 7 лет работаю копирайтером на бирже eTXT.

Гарантирую 100%-ную грамотность - по итогам прохождения теста на бирже.

Хорошо структурирую тексты. Органично и без переспама вставляю ключевики.

Понимаю чего требует Главред, "советуюсь" с Тургеневым и Ашмановым.

В портфолио более двухсот текстов.

Предпочтительные тематики: медицина, стоматология, косметология, ветеринария, сельской хозяйство, животноводство и птицеводство, сад и огород, описания бытовой техники, ремонт бытовой техники, компьютеров и других гаджетов.