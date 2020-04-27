Транскрибация

Коротко о себе.

Имею высшее образование. Закончила педагогический институт, факультет иностранных языков по специальности английский язык. Много лет работала на машиностроительном заводе переводчиком технической документации с английского языка на русский. Последние 14 лет работала в крупном сельскохозяйственном холдинге в департаменте закупок менеджером по закупкам.

Я уважительно отношусь к труду других людей, поэтому ответственно подхожу к своей работе транскрибатора и стремлюсь максимально точно удовлетворить требования заказчика.

Я люблю учиться, узнавать что-то новое, доносить новые мысли, знания до других людей.

У меня есть хобби. Это вышивание крестом, вязание.