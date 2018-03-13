TatianaFox

Переводы, репетиторство, качественные статьи, обработка графики

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Высшее образование: магистр филологии

Аспирантура: педагогические науки

Опыт работы: преподаватель кафедры германской филологии, переводчик фонда политических исследований, автор научных статей, преподаватель частной школы, фотограф-любитель.

Языки: русский, английский, немецкий, украинский.

Личные качества: предпочитаю делать, а не болтать, ценю своё время и время руководителя, креативна, компетентна, пунктуальна, честна (в первую очередь с самой собой), общительна, педантична.