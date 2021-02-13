TatianaPisarenko

Perfect translation
Нужны качественные и быстрые переводы ? Тогда вы здесь точно по адресу ! Я помогу вам перевести тексты любой сложности и тематики. Владею следующими языками:
- Чешский
- Англиский
Живу в Чехии 8 лет и владею чешским языком на уровне носителя языка. В Чехии окончила Брненский технический университет - специальность Английский в электротехнике и информатике. Ссылаясь на моё образование могу делать переводы с русского на анлийский , с английского на русский, с русского на чешский и с чешского на русский в следующих областях:
- Авиация и космонавтика
- Автомобилестроение
- Математика
- Машиностроение
- Медицина и медицинская техника
- Менеджмент
- Бытовая техника
- Нанотехнологии
- Техника и технологии
- Нефть и газ
- Транспорт
- Физика
- Компьютерная техника и информационные технологии
- Энергетика и энергосбережение.
Контакт
WhatsApp: +420 774 173 203