TatianaPisarenko

Татьяна TatianaPisarenko

 
28 летЧехия/Брно
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Perfect translation

Нужны качественные и быстрые переводы ? Тогда вы здесь точно по адресу ! Я помогу вам перевести тексты любой сложности и тематики. Владею следующими языками:

  • Чешский
  • Англиский
Коротко обо мне:

Живу в Чехии 8 лет и владею чешским языком на уровне носителя языка. В Чехии окончила Брненский технический университет - специальность Английский в электротехнике и информатике. Ссылаясь на моё образование могу делать переводы с русского на анлийский , с английского на русский, с русского на чешский и с чешского на русский в следующих областях:

  • Авиация и космонавтика
  • Автомобилестроение
  • Математика
  • Машиностроение
  • Медицина и медицинская техника
  • Менеджмент
  • Бытовая техника
  • Нанотехнологии
  • Техника и технологии
  • Нефть и газ
  • Транспорт
  • Физика
  • Компьютерная техника и информационные технологии
  • Энергетика и энергосбережение.
Также предлагаю переводы общей тематики.

Контакт

WhatsApp: +420 774 173 203 