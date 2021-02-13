TatianaPisarenko

Perfect translation

Нужны качественные и быстрые переводы ? Тогда вы здесь точно по адресу ! Я помогу вам перевести тексты любой сложности и тематики. Владею следующими языками:

Чешский

Англиский

Коротко обо мне:

Живу в Чехии 8 лет и владею чешским языком на уровне носителя языка. В Чехии окончила Брненский технический университет - специальность Английский в электротехнике и информатике. Ссылаясь на моё образование могу делать переводы с русского на анлийский , с английского на русский, с русского на чешский и с чешского на русский в следующих областях:

Авиация и космонавтика

Автомобилестроение

Математика

Машиностроение

Медицина и медицинская техника

Менеджмент

Бытовая техника

Нанотехнологии

Техника и технологии

Нефть и газ

Транспорт

Физика

Компьютерная техника и информационные технологии

Энергетика и энергосбережение.

Также предлагаю переводы общей тематики.

Контакт

WhatsApp: +420 774 173 203