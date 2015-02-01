Качественные переводы / копирайтинг / управление проектами / hr /реклама
Владею свободно английским, разговорным сербским языком
Образование: МГУ им. Ломоносова, специальность: лингвист-преподаватель английского и сербского языков
Имеется опыт работы в качестве:
- Переводчика (письменного, а также устного в рамках выставок);
- Куратора проекта по оптимизации организационной структуры компании и системы премирования;
- Помощника директора (в том числе проведение собеседований);
- Преподавателя английского языка (опыт более 7 лет);
- Специалиста отдела продаж техники;
- Руководителя отдела маркетинга и рекламы.
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