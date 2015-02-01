Качественные переводы / копирайтинг / управление проектами / hr /реклама

Владею свободно английским, разговорным сербским языком

Образование: МГУ им. Ломоносова, специальность: лингвист-преподаватель английского и сербского языков

Имеется опыт работы в качестве:

- Переводчика (письменного, а также устного в рамках выставок);

- Куратора проекта по оптимизации организационной структуры компании и системы премирования;

- Помощника директора (в том числе проведение собеседований);

- Преподавателя английского языка (опыт более 7 лет);

- Специалиста отдела продаж техники;

- Руководителя отдела маркетинга и рекламы.