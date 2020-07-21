TatianaVoronova

★ Ретушь ★ Реставрация фото ★ Полиграфия ★

Приветствую Вас, мой заказчик!

Меня зовут Татьяна, и я с радостью готова предложить Вам свои услуги. Профессионально занимаюсь ретушью, а также дизайном полиграфической продукции.

По фото: делаю обтравку, общую цветокоррекцию, ретушь, реставрацию, создаю коллажи.

По дизайну: создаю яркие афиши мероприятий, рекламные баннеры, визитки и буклеты, календари, дизайн и верстка фотокниг

Готова к сотрудничеству на постоянной основе.

Вы обратились к нужному человеку, если Вам необходим быстрый и качественный результат за адекватную стоимость. Берусь за работу, только будучи в полной уверенности, что принесу максимальную пользу Вашему проекту.

Личные качества

• Стрессоустойчивость;

• Внимательность;

• Коммуникабельность;

• Ответственность;

• Умение работать в команде;

• Внимательность к деталям.

Личные интересы

• Путешествия;

• Художественная фотография;

• Саморазвитие;

• Театр кукол;

• Психология

Буду рада Вашим предложениям.

Портфолио можно просмотреть здесь: http://portfolios.ru/AgrafenaTeftelkina