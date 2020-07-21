TatianaVoronova

Приветствую Вас, мой заказчик!
Меня зовут Татьяна, и я с радостью готова предложить Вам свои услуги. Профессионально занимаюсь ретушью, а также дизайном полиграфической продукции.
По фото: делаю обтравку, общую цветокоррекцию, ретушь, реставрацию, создаю коллажи.
По дизайну: создаю яркие афиши мероприятий, рекламные баннеры, визитки и буклеты, календари, дизайн и верстка фотокниг
Готова к сотрудничеству на постоянной основе.
Вы обратились к нужному человеку, если Вам необходим быстрый и качественный результат за адекватную стоимость. Берусь за работу, только будучи в полной уверенности, что принесу максимальную пользу Вашему проекту.
Личные качества
• Стрессоустойчивость;
• Внимательность;
• Коммуникабельность;
• Ответственность;
• Умение работать в команде;
• Внимательность к деталям.
Личные интересы
• Путешествия;
• Художественная фотография;
• Саморазвитие;
• Театр кукол;
• Психология
Буду рада Вашим предложениям.
Портфолио можно просмотреть здесь: http://portfolios.ru/AgrafenaTeftelkina