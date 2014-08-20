Tatiana_111

Архитектор-дизайнер
ОБРАЗОВАНИЕ:
• 3 2013 - 2014 г.г. - Высшее образование (специалист), НУВГП, специальность «Архитектура зданий и сооружений».
• 2008 - 2013гг. - Неполное высшее (бакалавр) образование, НУВГП, специальность «Архитектура зданий и сооружений».
• 1997 - 2007 рр. Новоград-Волынская общеобразовательная школа № 10 (аттестат с отличием, золотая медаль).
• Новоград-Волынский детская художественная школа, 2001-2005 гг (диплом с отличием)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- ArchiCad, AutoCad, Corel Draw, Photoshop, ArtlantisStudio, 3ds Max - знание программ.
- Разработка интерьеров, 2d-и 3d-моделирование, визуализация.