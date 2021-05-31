Tatiana_1205

Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Татьяна. Я, UX/UI дизайнер.

Готова сделать для Вас привлекательный и удобный дизайн, учесть все Ваши пожелания и добиться наилучшего результата. Создам landing page, многостраничный сайт, интернет-магазин.

Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop, Tilda.

Условия работы:

- работаю по предоплате в 50%;

- всегда на связи;

- все правки для Вас бесплатные;

Этапы работы:

1. Ознакомление с Техническим заданием, брифом;

2. Согласование цены;

3. Предоплата;

4. Выполнение работы,

Анализ Вашей ниши и конкурентов, выявление потребностей целевой аудитории;

Составление прототипа на основании полученных данных;

Обсуждение, правки и согласование прототипа;

Прорисовка дизайн-макета на основании прототипа;

Обсуждение, корректировки и утверждение дизайна;

Адаптивная верстка (сайт будет подстраиваться под все разрешения и устройства);

5. Оплата второй части;

6. Передача файлов;

Контакты:

Почта: [email protected]

Телефон (Viber, WhatsApp): +7 962 911 90 62

Telegram: @gorlova_tatiana