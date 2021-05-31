Tatiana_1205

Веб-дизайнер
Привет!
Меня зовут Татьяна. Я, UX/UI дизайнер.
Готова сделать для Вас привлекательный и удобный дизайн, учесть все Ваши пожелания и добиться наилучшего результата. Создам landing page, многостраничный сайт, интернет-магазин.
Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop, Tilda.
Условия работы:
- работаю по предоплате в 50%;
- всегда на связи;
- все правки для Вас бесплатные;
Этапы работы:
1. Ознакомление с Техническим заданием, брифом;
2. Согласование цены;
3. Предоплата;
4. Выполнение работы,
- Анализ Вашей ниши и конкурентов, выявление потребностей целевой аудитории;
- Составление прототипа на основании полученных данных;
- Обсуждение, правки и согласование прототипа;
- Прорисовка дизайн-макета на основании прототипа;
- Обсуждение, корректировки и утверждение дизайна;
- Адаптивная верстка (сайт будет подстраиваться под все разрешения и устройства);
6. Передача файлов;
Контакты:
Почта: [email protected]
Телефон (Viber, WhatsApp): +7 962 911 90 62
Telegram: @gorlova_tatiana
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