Визуализация интерьера 3D Max

Меня зовут Татьяна. Создаю фотореалистичные 3д визуализации в программе 3D Max + Corona Render, Photoshop. Работаю всегда в рамках

оговоренных сроков (зависит от объема площади и стиля интерьера), цена от 350р./м2.

В стоимость входит 2 круга правок, остальные +20% от стоимости помещения. Есть

большая библиотека моделей. С Панорамой 360 Вы получаете возможность заглянуть в 3D модель своего будущего интерьера.

Походить внутри помещения и осмотреться. На связи в любое время. Контакты: 380992019355 (Telegram, WhatsApp, Viber) Мои работы Вы можете посмотреть здесь https://www.instagram.com/tatianash_3dvis/ Буду рада сотрудничеству 👋