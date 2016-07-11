Дизайн интерьера, 3D визуализация

Добрый день!

Незнаете с чего начать ремонт, но хотите жить в доме, который доставлял бы

эстетическое удовольствие, радость и благополучие? Хотите обустроить

пространство Вашей квартиры или загородного коттеджа в современном стиле?Таксделаете первый шаг навстречу переменам! А я готова Вам в этом помочь! Однимиз основных направлений моей деятельности, является проектирование частных

интерьеров. Жилое пространство для каждого человека, это воплощение мечты об

идеальном месте для жизни и отдыха. Именно поэтому разработку дизайна квартир и

домов считаю наиболее интересным и любимым творчеством.

Профессиональные навыки:

работаю в 3DS Max+V-ray, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW

С удовольствием Вам помогу, обращайтесь на e-mail: [email protected]