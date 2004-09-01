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Богаченко Татьяна Васильевна
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Образование:
Киевский Национальный Лингвистический Университет
Факультет: филологии
Специальность: филолог, учитель английского языка и литературы
Год окончания: 2008
Опыт работы:
03. – 10.2008
The Kyiv Times magazine
Журналист (написание статей на английском языке, перевод статей на английский язык)
2006 – 07.2008
Гимназия 136
Учитель английского языка
09.2004 – 08.2005
Благотворительный фонд Riverview
Переводчик, социальный работник
Обязанности: письменный и устный перевод документации и переписки, написание и перевод социальных программ, работа с иностранными партнёрами.
Языки: английский, украинский, русский – свободно владею
Дополнительные умения: уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Acrobat Reader, Power Point, Internet), быстрый набор, постоянный доступ к сети Интернет.
Личные качества: целеустремлённость, старательность, грамотность, усидчивость, творческий подход.