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Богаченко Татьяна Васильевна

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Образование:

Киевский Национальный Лингвистический Университет

Факультет: филологии

Специальность: филолог, учитель английского языка и литературы

Год окончания: 2008

Опыт работы:

03. – 10.2008

The Kyiv Times magazine

Журналист (написание статей на английском языке, перевод статей на английский язык)

2006 – 07.2008

Гимназия 136

Учитель английского языка

09.2004 – 08.2005

Благотворительный фонд Riverview

Переводчик, социальный работник

Обязанности: письменный и устный перевод документации и переписки, написание и перевод социальных программ, работа с иностранными партнёрами.

Языки: английский, украинский, русский – свободно владею

Дополнительные умения: уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Acrobat Reader, Power Point, Internet), быстрый набор, постоянный доступ к сети Интернет.

Личные качества: целеустремлённость, старательность, грамотность, усидчивость, творческий подход.