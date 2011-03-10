В МОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
• копирайтинг,
• продающие (рекламные) тексты,
• редактура,
• корректура,
• SEO-копирайтинг,
• рерайтинг,
• оптимизация контента,
• художественные переводы с/на языки: англ., рус., укр.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
английский,высокий уровень, худ. перевод
украинский, русский - свободно владею.
С новыми заказчиками работаю ТОЛЬКО по предоплате.
НЕ работаю над проектами, связанные с гипнозом, оккультизмом, FOREX, ФЕН-ШУЙ, адалт, азартными играми, сайтами политических направлений, проекты, связанные с насилием, разжиганием межнациональных конфликтов.
Из всех видов связи предпочитаю приватную переписку на сайте. В скайпе общаюсь лишь в
режиме чата.
К каждому проекту подхожу с ответственностью, к текстам отношусь трепетно, как к детям. Предпочла бы, чтобы обращаясь ко мне, Вы прислали ТЗ. Если его нет, я помогу Вам его составить.
Работаю также здесь http://www.free-lance.ru/users/kaschina
Опыт работы перед тем, как начала работу фрилансером:
2006 - 2010 переводчик ООО "Дельта Современные Технологии"
• перевод технической документации
• перевод деловой, личной переписки, договоров и котнтрактов
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 - 2005 Днепропетровский Национальный Университет, факультет германской филологии, специальность английский язык и литература.