Индивидуальный подход к Вам и Вашим заказам.

В МОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ

• копирайтинг,

• продающие (рекламные) тексты,

• редактура,

• корректура,

• SEO-копирайтинг,

• рерайтинг,

• оптимизация контента,

• художественные переводы с/на языки: англ., рус., укр.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

английский,высокий уровень, худ. перевод

украинский, русский - свободно владею.

С новыми заказчиками работаю ТОЛЬКО по предоплате.

НЕ работаю над проектами, связанные с гипнозом, оккультизмом, FOREX, ФЕН-ШУЙ, адалт, азартными играми, сайтами политических направлений, проекты, связанные с насилием, разжиганием межнациональных конфликтов.

Из всех видов связи предпочитаю приватную переписку на сайте. В скайпе общаюсь лишь в

режиме чата.

К каждому проекту подхожу с ответственностью, к текстам отношусь трепетно, как к детям. Предпочла бы, чтобы обращаясь ко мне, Вы прислали ТЗ. Если его нет, я помогу Вам его составить.

Работаю также здесь http://www.free-lance.ru/users/kaschina

Опыт работы перед тем, как начала работу фрилансером:

2006 - 2010 переводчик ООО "Дельта Современные Технологии"

• перевод технической документации

• перевод деловой, личной переписки, договоров и котнтрактов

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 - 2005 Днепропетровский Национальный Университет, факультет германской филологии, специальность английский язык и литература.