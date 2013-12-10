Рада приветствовать Вас на моей страничке.
Профессионально и в оптимальные сроки выполняю разработку дизайна:
- сайтов
- логотипов
- фирменного стиля (логотипы, визитные карточки, фирменные бланки, конверты, папки и др.)
- различная полиграфия (меню, подарочные сертификаты, пригласительные, флаера, буклеты, каталоги, открытки, пластиковые карты )
- наружная реклама (вывески, оформление витрин, лайт-боксы, штендера и др)
В работе учитываю все ваши пожелания и требования.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
#1213
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
#1289
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
#1425
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
#1501
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
#4725