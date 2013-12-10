Рада приветствовать Вас на моей страничке.

Профессионально и в оптимальные сроки выполняю разработку дизайна:

- сайтов

- логотипов

- фирменного стиля (логотипы, визитные карточки, фирменные бланки, конверты, папки и др.)

- различная полиграфия (меню, подарочные сертификаты, пригласительные, флаера, буклеты, каталоги, открытки, пластиковые карты )

- наружная реклама (вывески, оформление витрин, лайт-боксы, штендера и др)

В работе учитываю все ваши пожелания и требования.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!