Tatiana_rev

Услуги финансового моделирования

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна.

О себе: образование высшее экономическое, работаю по специальности более 10 лет (финансовый аналитик) в сферах строительства, гостиничных и ресторанных услуг. Специализируюсь на финансовом моделировании, прогнозировании и анализе.

Выполню для Вас:

• Задачи любой сложности в Excel (Сводные таблицы, диаграммы, сложные функции и т.д.)

• Помогу составить финансовую модель, ТЭО проекта, консолидировать любые необходимые Вам экономические показатели.