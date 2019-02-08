Tatiana_rev

Услуги финансового моделирования
Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна.
О себе: образование высшее экономическое, работаю по специальности более 10 лет (финансовый аналитик) в сферах строительства, гостиничных и ресторанных услуг. Специализируюсь на финансовом моделировании, прогнозировании и анализе.
Выполню для Вас:
• Задачи любой сложности в Excel (Сводные таблицы, диаграммы, сложные функции и т.д.)
• Помогу составить финансовую модель, ТЭО проекта, консолидировать любые необходимые Вам экономические показатели.
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