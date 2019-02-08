Tatiana_rev

Татьяна Tatiana_rev

 
40 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Услуги финансового моделирования

Здравствуйте! 

Меня зовут Татьяна. 

О себе: образование высшее экономическое, работаю по специальности более 10 лет (финансовый аналитик) в сферах строительства, гостиничных и ресторанных услуг. Специализируюсь на финансовом моделировании, прогнозировании и анализе. 

Выполню для Вас: 

• Задачи любой сложности в Excel (Сводные таблицы, диаграммы, сложные функции и т.д.) 

• Помогу составить финансовую модель, ТЭО проекта, консолидировать любые необходимые Вам экономические показатели.