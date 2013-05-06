Высшее педагогическое образование, получаю дополнительное психологическое.

Здравствуйте, уважаемый Заказчик!

Предлагаемые услуги:

- Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).

- Набор текста

- Помогу в написании студенческих работ - контрольные, курсовые. желательно из области психологии, педагогики.

Составленные тексты, дополнительно проверяю в программе Advego Plagiatus.

Исполнительность, пунктуальность - гарантирую.

Буду рада работать с Вами.

[email protected]