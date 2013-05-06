Высшее педагогическое образование, получаю дополнительное психологическое.
Здравствуйте, уважаемый Заказчик!
Предлагаемые услуги:
- Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).
- Набор текста
- Помогу в написании студенческих работ - контрольные, курсовые. желательно из области психологии, педагогики.
Составленные тексты, дополнительно проверяю в программе Advego Plagiatus.
Исполнительность, пунктуальность - гарантирую.
Буду рада работать с Вами.
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