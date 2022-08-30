3d моделлер-аниматор

Моделирую в программе Blender 3D, от простых до сложных моделей. Обладаю навыком скульптинг, больше всего привлекает моделирование персонажей и окружения.

изучаю анимацию и текстурирование.

High-poly, Low-poly, HardSurface моделирование

Из графических программ знакома с Maya, ZBrush/

Обладаю навыками работы в Photoshop,( текстурирование) создание текстур по Uv.

Навыки :High-poly, Low-poly, HardSurface моделировние, риггинг персонажа, несложная анимация, визуализация, скульптинг, текстурирование, создание Uv разверток, ретопология.