3d моделлер-аниматор
Моделирую в программе Blender 3D, от простых до сложных моделей. Обладаю навыком скульптинг, больше всего привлекает моделирование персонажей и окружения.
изучаю анимацию и текстурирование.
High-poly, Low-poly, HardSurface моделирование
Из графических программ знакома с Maya, ZBrush/
Обладаю навыками работы в Photoshop,( текстурирование) создание текстур по Uv.
Навыки :High-poly, Low-poly, HardSurface моделировние, риггинг персонажа, несложная анимация, визуализация, скульптинг, текстурирование, создание Uv разверток, ретопология.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Несколько работ моего портфолио36 просмотров
- Несколько работ моего портфолио41 просмотр
- Несколько работ моего портфолио36 просмотров
- Несколько работ моего портфолио26 просмотров
- Несколько работ моего портфолио24 просмотра