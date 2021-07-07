Tatiyanasep51

Я, таргетолог. Обучалась в школе таргетированной рекламы в ВК.
Большим желанием, хочу работать в этой сфере, с усердием и прилагаемой фантазией.
Так как я серьёзная и ответственная, то всё и будет " как по маслу".
В моей, практике я придерживаюсь:✔️соблюдение оговоренных сроков✔️ответственный подход к работе.
Если ее вы, беспокоитесь за расходованием средств на рекламу, так у вас будет полный контроль.
Имею сертификат специальности - копирайтер.
Могу предложить свои услуги:
✔️создать и оформить ваше сообщество,чтобы оно было привлекательно и полезно для потенциальных подписчиков или клиентов заказчика.
✔️настроить и вести таргетированную рекламу в ВК.
✔️анализировать бизнес и сбор Ц.А. и конкурентов
✔️делаю рекламные посты и креатив
✔️тестирую и откручиваю основную рекламу
✔️создаю баннеры (разные, для тестовой открутки рекламных объявлений).
Чтобы работать, сначала предлагаю заполнить бриф, чтобы исходя из ответов составить портрет клиента (аватар).