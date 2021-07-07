Tatiyanasep51

Желаю работать, работать и работать

Я, таргетолог. Обучалась в школе таргетированной рекламы в ВК.

Большим желанием, хочу работать в этой сфере, с усердием и прилагаемой фантазией.

Так как я серьёзная и ответственная, то всё и будет " как по маслу".

В моей, практике я придерживаюсь:✔️соблюдение оговоренных сроков✔️ответственный подход к работе.

Если ее вы, беспокоитесь за расходованием средств на рекламу, так у вас будет полный контроль.

Имею сертификат специальности - копирайтер.

Могу предложить свои услуги:

✔️создать и оформить ваше сообщество,чтобы оно было привлекательно и полезно для потенциальных подписчиков или клиентов заказчика.

✔️настроить и вести таргетированную рекламу в ВК.

✔️анализировать бизнес и сбор Ц.А. и конкурентов

✔️делаю рекламные посты и креатив

✔️тестирую и откручиваю основную рекламу

✔️создаю баннеры (разные, для тестовой открутки рекламных объявлений).

Чтобы работать, сначала предлагаю заполнить бриф, чтобы исходя из ответов составить портрет клиента (аватар).